AMP, tratta in salvo una Caretta caretta al largo di Capo Caccia

ALGHERO – Ancora un salvataggio in mare di una tartaruga Caretta caretta. Al largo di Capo Caccia dei pescatori hanno tratto in salvo e segnalato all’AMP l’animale avvolto da una rete e in netta difficoltà

Nella giornata di giovedì un esemplare di Tartaruga marina Caretta caretta è stato individuato al largo di Capo Caccia e salvato dall’equipaggio della imbarcazione da motopesca “Enza I” con al comando di Pietro Piga. il povero animale, in evidente stato di difficoltà, era avviluppato da cime e nylon che ne compromettevano seriamente la sopravvivenza. I pescatori, dopo aver prestato le prime cure all’animale liberandolo dal groviglio, hanno correttamente allertato il Centro di Primo soccorso animali marini dell’AMP Capo Caccia –Isola Piana che a sua volta ha messo in moto il collaudato protocollo di intervento della Rete regionale fauna marina in difficoltà.

La tartaruga è stata successivamente prontamente trasferita nel Centro di recupero del Parco Nazionale dell’Asinara e nuota ora in una delle vasche di degenza gestite dall’associazione CRAMA, sotto osservazione soprattutto per quanto riguarda un importante edema che affligge la pinna natatoia anteriore destra.

L’intervento dei pescatori ha scongiurato la morte certa l’animale, evidenziando come le tartarughe Caretta caretta siano animali purtroppo costantemente minacciati da molteplici fattori che la rendono una specie molto vulnerabile.