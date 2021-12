Css, sport e integrazione: Terzo settore ed eventi

INGLESIAS – Si è svolto a Iglesias (Hotel Corte Rubia) un workshop formativo “Sport e Integrazione”, che rientra tra gli obiettivi del “Sardinia Sport Experience 2021” organizzata dalla RETE di Terzo settore CSS Sardegna, attraverso la sua consociata ASD La Fenice in occasione della giornata mondiale della disabilità. Abbiamo ritenuto opportuno cercare di contribuire utilmente al dibattito sull’integrazione sociale e sportiva delle persone meno abili attraverso le attività sportive. Abbiamo aperto l’incontro con il video di Roberto Zanda https://www.youtube.com/watch?v=a1Zsqe9uh_I che ha preceduto il suo

racconto. Una testimonianza “toccante” che ha emozionato i presenti e le persone collegate in

diretta FB https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=169302875380768. A seguire l’intervento dell’ On. Michele Ennas che ha spiegato ai presenti quanto sia importante la

collaborazione tra regione e il Terzo Settore per arrivare a compiere quelle azioni di integrazione

sociale tra gli obiettivi piu’ importanti del gruppo politico della Lega, che ha voluto fortemente un

Ministero “dedicato” ai meno fortunati. A seguire un intervento tecnico della Dott. ssa Desogus,

Pedagogista ed educatrice della scuola dell’infanzia, che ha parlato delle problematiche specifiche

dei bimbi che lei definisce “speciali”. Ci sono stati due collegamenti tecnici da parte della Dott.ssa

Marika Batzella direttore del servizio interventi integrati alla persona della regione e del Dott.

Valter Vieri Direttore generale dell’ente di Promozione ASC.

La prima (in collegamento da Cagliari) ha spiegato quali azioni messe in campo dall’assessorato regionale, molto interessanti per innovazione e coinvolgimento territoriale. Il secondo (in collegamento da Roma) ha invece chiarito alcuni aspetti fondamentali della riforma del Terzo Settore, l’importanza dell’iscrizione al RUNTS, con un intervento specifico per le ASD. Ha moderato l’incontro Gianni Sau Presidente della rete regionale di terzo settore CSS Sardegna. Durante l’incontro è stata presentata la manifestazione sportiva che si svolgerà presso il “Villaggio Sportivo La Fenice” di Carbonia nelle giornate del 11/12/13/14 dicembre.