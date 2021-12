Andreini ospite di Giorgione sul canale tv del Gambero Rosso

ALGHERO – Santa Bottarga! E’ il mitico Giorgione, dell’omonimo programma che va in onda nel canale tv del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale in Italia in tema di enogastronomia, a commentare in maniera entusiastica, una volta divorate due belle forchettate, la famosa pasta alla bottarga (le pregiate uova di muggine) targata Cristiano Andreini.

Ancora una volta lo chef stellato porta in alto a bandiera della qualità e delle bellezze, anche alimentari, di Alghero e più in generali della Sardegna. Il re dei fornelli de Al Refettorio, dopo un importante esperienza a Mosca, è ritornato a guidare il ristorante del centro storico catalano tra i più rinomati in Sardegna.

Ed è così che anche Giorgione lo ha voluto ospitare in una delle sue puntate (andata in onda ieri alle 21, ma ci saranno ulteriori repliche) dedicate all’Isola. A prescindere dalla location, a trionfare è stato ancora una volta il mare con una ricetta (in apparenza) tanto semplice quanto prelibata grazie alle sapienti mani di Andreini. Talmente squisita che il “Padrone di casa” del format del Gambero Rosso non ha potuto fare altro che esclamare: Santa Bottarga!