Regione, Fi in prima linea per finire il mandato

OLIENA – Compattezza, volontà di rilanciare l’azione politica regionale su temi cruciali per lo sviluppo della Sardegna, pieno coinvolgimento dei territori: è questo il clima che emerge dalla riunione di Forza Italia svolta oggi ad Oliena, con il coordinatore Ugo Cappellacci, il deputato Pietro Pittalis, il sindaco Settimo Nizzi e tutta la squadra dei consiglieri e degli assessori regionali. Sono state chiarite tutte le questioni e rilanciato quel clima di collaborazione e di concretezza che sta caratterizzando l’azione di Forza Italia nell’isola.

“Tutti ai posti di combattimento” per affrontare il “secondo tempo” della Legislatura regionale, le battaglie sul piano nazionale e quelle locali. In questo clima è stata proposta dal coordinatore e condivisa da tutta la compagine azzurra, la nomina del consigliere regionale Emanuele Cera a vice-coordinatore: l’ex sindaco di San Nicolò d’Arcidano andrà ad affiancare l’altro vice-coordinatore, Ivan Piras, con la delega agli Enti Locali. Il gruppo e il partito hanno deciso all’unanimità di confermare Emanuele Cera come segretario d’aula del Consiglio regionale. Con questo spirito Forza Italia mira ad essere protagonista della seconda fase della Legislatura con tutta la sua squadra e, come sempre, con idee, proposte e progetti rivolti a tutti i territori della Sardegna.