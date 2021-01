Crollo 131, Pais sul posto: condizione critica

CAGLIARI – “Stamane ho fatto un sopralluogo nella parte della #SS131 franata all’altezza di #Bonorva. Una situazione che va peggiorando di giorno in giorno per via dell’enorme quantità d’acqua sotterranea che ancora scorre, causando lo scivolamento della strada”. Cosi il presidente del consiglio regionale Michele Pais riguardo la pessima condizione della strada statale

“Il Presidente #Solinas ha chiesto un intervento tempestivo risolutivo all’Anas al fine di mettere in sicurezza tutta la dorsale sarda, che sopratutto nella parte a Nord sconta anni di trascuratezza e che la rende estremamente pericolosa. Intanto correttamente e opportunamente l’On. Zoffili ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro per evidenziare tale situazione. Iniziative del genere devono trovare unanimità di intenti da parte di tutti rappresentanti sardi oltre le appartenenze.Vigileremo.