Cresce ancora l’Aeroporto di Olbia, primo volo intercontinentale

ALGHERO – Mentre l’Aeroporto di Alghero attende (da anni) ancora l’ultimazione della nuova zona arrivi e ulteriori migliorie per fare crescere il traffico e anche l’area “no-aviation”, lo scalo di Olbia inaugura il primo volo intercontinentale.

Ha preso il via ieri 3 marzo il collegamento per l’aeroporto Al Maktoum di Dubai dell’aviazione commerciale dello scalo Costa Smeralda di Olbia. Una prima assoluta che deriva dei lavori di ampliamento della pista effettuati negli ultimi anni, che hanno permesso al charter della compagnia Neos, un 737-800 Ng, di decollare dalla pista dello scalo gallurese. A bordo 156 passeggeri per un viaggio aziendale negli Emirati.

Un volo importante soprattutto in previsione futura, quando Olbia punta a collegare con voli di linea anche altre destinazioni intercontinentali. Il volo della Neos infatti, della durata di sei ore, ha le caratteristiche dei collegamenti internazionali di lungo raggio che le nuove infrastrutture aeroportuali consentiranno di effettuare anche nel prossimo futuro.