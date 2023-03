Doria (a nome della Regione) vota l’Autonomia Differenziata, “sardi colonizzati”

ALGHERO – “Echeggia in maniera prorompente la decisione della regione Sardegna ( con il voto dell’assessore Doria ) di voler condividere con le Regioni del Nord ” l’autonomia differenziata ” di fatto una secessione strisciate tutto a favore delle regioni del Nord a discapito di quelle del sud su temi fondamentali come istruzione , sanità, ambiente ,economia , settori che invece che avvicinare l’isola al resto dell’Italia la allontaneranno inesorabilmente, ma quello che stride maggiormente non è solo la decisione presa dalla Regione Sardegna per bocca del fallimentare Assessore alla Sanita Doria ma il fatto che si è esautorato il Consiglio Regionale da questa decisione che compete a tutti i Sardi e ai rappresentanti di essi , così facendo senza un minimo di dibattito, di confronto nell’organismo deputato a farlo si è deciso per tutti, tra l’altro ritengo che la Sardegna essendo a statuto speciale dovrebbe ancora di più ascoltare il parere dei Sardi , niente di tutto questo Solinas e friends vanno avanti per la propria strada senza ascoltare niente e nessuno in maniera arrogante e poco democratica, brutta pagina oggi per i Sardi sempre più colonizzati e piagati al volere della lega e dei suoi rappresentanti Roma”.

Mimmo Pirisi, capo gruppo PD Alghero.