Cra al Green, “Mi hanno impedito di entrare, fatto gravissimo”: strascichi in vista

ALGHERO – “Preoccupato a seguito delle segnalazioni dei familiari degli ospiti e dopo le innumerevoli denunce su stampa sulla situazione per il mal funzionamento dell’impianto di climatizzazione del centro

Residenziale per Anziani, sta mattina mi sono recato presso la struttura Green Hotel per una verifica

come di dovere da parte di un amministratore e per di più presidente della commissione consiliare

della sanità. Lo sconcerto nel vedermi impedito l’accesso alla struttura da un addetto alla portineria che per altro si è rifiutato di qualificarsi, e per di più non rivelando da chi era partita questa disposizione di divieto all’accesso, ostacolando le competenze di verifica di ispezione propri dei consiglieri comunali. Questo atteggiamento non fa che alimentare dei sospetti di inadempienze da chi irresponsabilmente non ha individuato per tempo o forse non è stato capace, di individuare le soluzioni ai problemi. La mia intenzione e di andare a fondo per fare luce su quello che è accaduto, che ritengo di gravità inaudita”.

Christian Mulas, presidente della Commissione Sanità e Ambiente