Cra al Green, “Musu convochi la Commissione con l’assessore Salaris”

ALGHERO – “I sottoscritti consiglieri comunali Ornella Piras, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Cristian Mulas e Antonina Ansini in veste di Componenti della Commissione Consiliare in oggetto,

considerata la grave situazione emersa sugli organi di stampa nei giorni scorsi in relazione al sistema di climatizzazione del Centro residenziale per anziani; considerato, peraltro, che al presidente della V commissione consiliare, pur nell’esercizio delle proprie funzioni, è stato vietato l’accesso alla struttura; vista la necessità di chiarire la situazione venutasi a creare e capire come l’amministrazione intenda risolvere definitivamente questa e le altre criticità presenti e a tal fine ritenendo necessario audire tutte le parti in causa: Assessora e referenti comunali del servizio, cooperativa che gestisce lo stabile e proprietà provvisoria; considerato l’articolo 21, comma 5, del regolamento del consiglio comunale laddove è scritto “La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da 1/3 dei componenti della Commissione stessa”, chiedono al Presidente Pepinetto Musu alla di voler procedere urgentemente alla convocazione della Commissione Consiliare da Lei presieduta disponendo sull’oggetto: “Situazione centro residenziale anziani” alla presenza dell’assessora Salaris, del dirigente competente e di tutte le parti in causa e disponendo successivamente un sopralluogo presso la struttura”.

Ornella Piras, Cristian Mulas, Gabriella Esposito, Antonina Ansini e Mario Bruno