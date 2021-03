Costumer Award per AutoA: grande riconoscimento

SASSARI – É arrivato il premio Customer First Award for Excellence. la Concessionaria AutoA premiata tra le 19 migliori Concessionarie in Italia. Il “Customer First Award for Excellence” premia le concessionarie del gruppo FCA che hanno raggiunto i livelli più alti di soddisfazione dei clienti, esecuzione dei processi, certificazione e formazione delle persone, showroom e officine in linea con gli standard FCA.

“Grazie a tutti voi”, scrivono sui social i rappresentanti dell’attività che negli anni è cresciuta in maniera costante fino a rappresentare un’importante segmento dell’economia regionale.