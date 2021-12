Costituzione Distretto Rurale, scadenza adesioni 7 dicembre

ALGHERO – La costituzione del Distretto Rurale Alghero, uno degli strumenti più importanti e adeguati per lo sviluppo locale, in linea con la Legge Regionale 16/2014 arriva alla fase di definizione. Per aderire alla costituzione è ancora aperta l’opportunità fino al prossimo 7 dicembre. La concertazione vede il coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese, che sono le vere protagoniste di un percorso partecipato nel quale tutti sono sono stati chiamati a dare il proprio contributo. L’agenzia di sviluppo, quel è in effetti il Distretto, è caratterizzata da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché la produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.