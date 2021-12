“Elisoccorso: nessun trasferimento, ma potenziamento Alghero”

CAGLIARI – In merito alla notizia sul trasferimento della base dell’elisoccorso da Alghero a Oristano il presidente del Consiglio regionale Michele Pais precisa che è allo studio un accordo tra Regione Sardegna e Aeronautica Militare che consentirà, al contrario, di stabilizzare e potenziare il servizio di elisoccorso con base all’aeroporto di Alghero. Detto accordo, infatti, prevede il passaggio da contratti semestrali a contratti pluriennali in funzione, chiaramente, dell’ottimizzazione del servizio, con ingenti risparmi per le casse regionali.

“Tale soluzione di durata – afferma il Presidente Pais – consentirà l’esecuzione di lavori urgenti di adeguamento e ristrutturazione dell’hangar dell’Aeronautica militare per renderlo idoneo alle esigenze del soccorso e di ricovero dell’elicottero in un ottica di stabilità del servizio presso l’aeroporto Militare di Alghero e miglioramento del servizio”.

“Naturalmente c’è l’esigenza di garantire la continuità del servizio durante i contestuali lavori nell’hangar, rispetto alla quale la direzione dell’Areus, concordemente all’Assessorato alla sanità e all’Aeronautica militare, sta individuando una provvisoria soluzione tecnica idonea” – continua Pais, e conclude – “L’Areus sta lavorando per garantire la migliore risposta di assistenza, in sinergia con l’Assessore Mario Nieddu e secondo le direttive del Presidente Solinas, nella prospettiva del potenziamento dei servizi sanitari – di cui l’elisoccorso costituisce un elemento fondamentale – in tutti i territori della Sardegna, nell’ottica di una migliore tutela della salute e della vita dei sardi”.