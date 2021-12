Coros, venerdi i canti di Sardegna ad Alghero

ALGHERO – Venerdì 10 dicembre il centro storico di Alghero ospiterà COROS: Canti di Sardegna, un evento dedicato al canto corale sardo organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Alghero in Centro. L’evento sarà diviso in tre esibizioni: alle 19.00 in Piazza Civica si esibirà il coro Baratz Villassunta, alle 19.30 di fronte alla Chiesa di San Francesco canterà il coro di Villanova mentre alle 20.00 in Piazza Sventramento sarà il turno del coro Logudoro di Usini.

COROS è uno spettacolo pensato per celebrare l’arrivo delle feste di natale e, allo stesso tempo, promuovere i prodotti locali e gli acquisti di Natale da fare in città, scegliendo i negozi di Alghero. Un regalo in musica della Cantina Santa Maria La Palma, pronta a celebrare l’anima e la cultura della Sardegna con una delle esibizioni musicali più rappresentative, come il canto corale. L’evento si inserisce all’interno degli appuntamenti del format Cin Cin Al Centro, serie di giornate dedicate alla promozione dei prodotti e del commercio locale previste per tutti i mercoledì di dicembre: 8, 15, 22 e 29 del mese. L’evento COROS potrebbe subire degli spostamenti legati al meteo. Per maggiori informazioni è possibile seguire i social media della Cantina Santa Maria La Palma e del Centro Commerciale Naturale Alghero in Centro.