Corallo, pesca e tutela: la Regione in prima linea

ALGHERO – “Dal prossimo primo giugno e fino al 30 settembre 2021 prenderà avvio la stagione della pesca del corallo. Con delibera del 26 febbraio 2021, n. 7/19, infatti, la Giunta Regionale ha introdotto una nuova regolamentazione per disciplinare la raccolta di questa preziosa risorsa naturale. Sono sempre stato convinto della necessità di perseguire ogni iniziativa utile per difendere il corallo quale patrimonio del mare sardo. In questo senso, sul tema della salvaguardia e corretto sfruttamento del corallo rosso, la Sardegna si conferma un punto di riferimento nel Mediterraneo nella cui area operano importanti aziende artigianali”. Cosi il presidente del consiglio regionale Michele Pais riguardo la cattura e conservazione del corallo.

“Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della relativa attività di pesca che non potranno essere superiori a 25, la Giunta Regionale ha inoltre previsto una riduzione della tassa da 1500 a 1000 euro. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso il comparto della pesca professionistica fortemente penalizzato dalla pandemia. Inoltre, con esclusione delle aree marine protette, per garantire uno sfruttamento sostenibile, l’esercizio della pesca sarà consentito a profondità non inferiori a 50 metri. Com’è noto, la mia città #Alghero ha nel suo stemma un ramo di corallo quale testimonianza della sua lunga tradizione legata alla pesca e alla trasformazione di questa preziosa risorsa, patrimonio dell’intera Sardegna e parte integrante del nostro tessuto socio economico, delle nostre tradizioni e identità. Una storia da conservare gelosamente e tramandare con entusiasmo alle future generazioni”.