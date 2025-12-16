Continuità, Alghero penalizzata: “Confidiamo nel nuovo avviso”

ALGHERO – “L’aeroporto di Alghero dimostra numeri in crescita, con il superamento della soglia dei 1,7 milioni di passeggeri nel 2025 non ancora concluso. È un dato che ci fa ben sperare e che ci induce a considerare l’esito delle assegnazioni delle rotte in regime di continuità come un dato non ancora definito. Fiduciosi, seguiamo con la dovuta attenzione e la giusta preoccupazione l’evolversi delle decisioni della Regione, che dovrà formulare un nuovo avviso rendendo più appetibile la tratta Alghero Milano”. Così il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto nel commentare il risultato dell’apertura delle offerte della prossima Continuità Territoriale che assegna per ora solo la rotta Alghero Roma ad Aeroitalia, lasciando alla prossima fase il completamento della casella mancante per lo scalo Riviera del Corallo. “Intanto la continuità prosegue con il servizio garantito in proroga finché la tratta non sarà coperta – spiega il Sindaco – e attendiamo il nuovo avviso che riassegnerà l’Alghero – Milano consapevoli che non tutto è ancora deciso e ci sono i margini per la copertura della tratta”.