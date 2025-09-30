Consiglio Metroplitano, Ansini di Forza Italia l’unica algherese eletta. Maggioranza Cacciotto al palo

ALGHERO – Nina Ansini è l’unica algherese ad essere stata eletta nel primo consiglio metropolitano del Nord Ovest Sardegna. Ma non solo, la notizia è anche un’altra: il Centrodestra tra eletti nella lista Identità e Territorio e quella riferibile al Centrosinistra avrà’ ben 6 rappresentanze a fronte delle 8 della parte avversa. Dunque, di fatto, un sostanziale equilibrio in seno a quella che sara l’amministrazione provinciale a Palazzo Sciuti.

Caso politico. Mentre nessun eletto tra i consiglieri comunali della maggioranza guidata da Cacciotto, fatto politico piuttosto particolare vista la corrispondenza di “colore” con le guide di Sassari e Regione. All’asciutto anche i 5 Stelle che non eleggono, nonostante sia il partito della presidenza isolana, neanche un rappresentante.