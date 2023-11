Conoci ritira le deleghe a FI, “Atto incomprensibile e dannoso che incide negativamente sulla Giunta”

ALGHERO – “Apprendiamo con sorpresa che il sindaco di Alghero ha revocato gli incarichi agli assessori di Forza Italia Caria e Peru. Che peraltro si sono sempre distinti per serietà, efficienza e competenza e che Forza Italia in tutte le sue articolazioni ringrazia per il loro impegno. Un atto incomprensibile e dannoso che incide negativamente sulla funzionalità della Giunta in un momento difficile per la città. Un atto, peraltro, che si presta a censure plurime posto che è del tutto sprovvisto di motivazione e che mina alla radice il patto di coalizione. A meno che non sia ancorato alla contrarietà espressa sia in Giunta che in Consiglio Comunale da Forza Italia, assieme all’UDC, su alcuni provvedimenti dannosi per la città perché rischiavano di sperperare denari pubblici. Forza Italia continuerà serenamente a lavorare nell’interesse dei cittadini algheresi, nell’attesa di comprendere i veri obbiettivi di questa bizzarra presa di posizione del sindaco”.

Il Commissario Provinciale Nanni Terrosu Il Commissario cittadino Marco Tedde