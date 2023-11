Basket B/F, la Mercede contro Selargius

ALGHERO – La Mercede riparte in cerca della vittoria, dopo le sconfitte con Virtus e Cus. Sabato 18 alle ore 18:00 arriva ad Alghero il San Salvatore Selargius, terzo in classifica generale. Un avversario ostico, un gruppo formato da giovani di talento ben guidate da coach Righi.

Dopo due atop le ragazze di coach Monticelli vogliono riassaporare la vittoria in serie B, visto che a livello giovanile viaggiano a pieno ritmo.

Le veterane sicuramente daranno la giusta carica alle compagne più giovani, per acquisire quel pizzico di esperienza e cattiveria agonistica che ancora manca.

<< Stiamo lavorando bene, purtroppo abbiamo perso le ultime due partite - dichiara Francesco De Rosa - soprattutto quella in casa col CUS. Non metto in discussione la qualità delle squadra cagliaritana, ma mi sono piaciuti poco i primi due quarti, siamo scese in campo deconcentrate e siamo state punite, com'era prevedibile. Ora mi aspetto una reazione, la cosa importante è l'atteggiamento, i risultati positivi o negativi ne sono la conseguenza>>.

Arbitri dell’incontro i sigg.ri Ortu e Denti del GAP di Sassari.