Commissione Lavori Pubblici, “Circonvallazione ferma al 30% delle opere”

ALGHERO – “Oggi, 14 Febbraio alle 11.00, è stata convocata la III Commissione consiliare, esattamente quella ai lavori pubblici, per avere degli aggiornamenti sullo stato dei lavori per la realizzazione della Circonvallazione, che andrà a unire la parte Nord con la parte Sud di Alghero, dopo l’ultimo sopralluogo effettuato dalla commissione nel Settembre 2021. Lo stato dei lavori è la seguente: E’ stato realizzato circa il 30% dell’opera, con un forte ritardo dal cronoprogramma concordato, a suo tempo, con l’amministrazione. La Conclusione, a detta del Dirigente, pare sia prevista per Aprile del 2024. Ma, visto lo stato dei lavori, sicuramente i tempi si dilateranno. Abbiamo chiesto un sopralluogo in cantiere per verificare la situazione”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD

Continueremo a vigilare sulla situazione e sulla prosecuzione dei lavori.