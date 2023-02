Mercatino settimanale della Pietraia, proseguono le migliorie

ALGHERO – L’Amministrazione comunale è al lavoro per migliorare le condizioni di lavoro dei titolari di concessioni nel mercato settimanale di viale Sardegna – via Corsica. Dopo le migliorie attuate nel mese di giugno, che hanno ricevuto anche il plauso dell’Associazione Nazionale Ambulanti, in questi giorni gli operai della società Alghero In House stanno provvedendo a riverniciare gli stalli dei vari rivenditori. Intervento a cui ne seguiranno altri per razionalizzare e migliorare la disposizione delle bancarelle, con ricadute positive non soltanto per i commercianti ma anche per i consumatori. «Intendiamo rendere sempre più ordinato e fruibile il nostro tradizionale mercatino, un obiettivo che si sta delineando anche grazie a un dialogo positivo con gli ambulanti e i rappresentanti sindacali» il commento dell’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgia Vaccaro.