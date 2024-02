Cocaina, armi, hashish e marjuana: due arresti

MACOMER – Due arresti e il sequestro di oltre 37 chili di sostanze stupefacenti, 2 pistole con matricola abrasa, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. È il bilancio dell’ultima operazione portata a termine dai carabinieri di Macomer, tra Suni e Tresnuraghes.

Si tratta di due giovani di 35 e 26 anni, fermati da una pattuglia nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Durante la perquisizione dell’auto, in cui si trovavano i due ragazzi, son stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 5 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione domiciliare, poi, son stati trovati, all’interno di una cantina in uso al 35enne, due pistole prive di contrassegni, circa 36 chili di marjuana e 150 grammi di hashish, mentre in un magazzino in uso al più giovane, sono stati rinvenuti un chilo di erba e alcuni grammi di fumo.

Per entrambi è scattato l’arresto. Il procedimento penale nei confronti dei due indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.