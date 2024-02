Poste Italiane festeggia San Valentino, ad Alghero le cartoline

ALGHERO – Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli Innamorati di San Valentino con colorate cartoline filateliche. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera inviare un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano per ricordare una giornata speciale in modo tradizionale ma allo stesso tempo originale.

La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Sono puzzle di te” e “Colpito e affrancato” che consentono di scrivere un testo, dividere la cartolina puzzle in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.

Poste Italiane ha previsto anche la cartolina “Love only”, raffigurante una buca delle lettere a forma di cuore, quest’ultima prodotta in versione classica.

Sia le due tipologie “puzzle” che la cartolina tradizionale sono disponibili fino al 14 febbraio nell’ufficio postale con sportello filatelico di via Carducci presso i quali sarà possibile utilizzare per la timbratura l’annullo speciale dedicato alla ricorrenza.

Le cartoline sono disponibili anche online sul sito poste.it dove sono presenti ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.