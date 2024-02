Foibe, il Comune di Sassari e Alghero celebrano il Giorno del Ricordo

Dal 2004, con la legge 92, è stato istituito il Giorno del Ricordo per conservare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe. Anche quest’anno a Sassari il Consiglio comunale riunito in seduta solenne e trasmesso via streaming celebrerà la ricorrenza, con numerosi ospiti di ogni età. L’Assemblea civica è convocata, nella sede di Palazzo Ducale, lunedì 12 febbraio, alle 9.30. Ancora una volta, l’Amministrazione comunale ha voluto che ci fosse un incontro tra generazioni, un passaggio di consegne della memoria storica di ciò che è stato, perché non si ripeta. All’iniziativa parteciperanno la prefetta di Sassari Grazia La Fauci, il direttore dell’ecomuseo Egea di Fertilia Mauro Manca, l’esule istriana Marisa Brugna e due classi del liceo Canopoleno.

Una mattinata di riflessione, di ricordo, con la grande opportunità di poter ascoltare dalla voce di chi certi fatti li ha vissuti cosa è stato l’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate nel secondo dopoguerra e la più complessa vicenda del confine orientale. Un’opportunità, per le giovani generazioni, e un’occasione per sensibilizzare gli studenti e le studentesse su questo dramma nazionale.

Saranno presenti anche il questore della provincia di Sassari Claudio Sanfilippo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Rebechesu e il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Prichiazzi.

Ad Alghero sabato mattina 10.30 cerimonia solenne nella chiesa dei Fertilia alla presenza delle autorità civili, militari e associazioni che ricordano il martirio delle foibe. Dopo la cerimonia l’Amministrazione Comunale posizionerà una corona di fiori sotto la Stele del Leone Piazza San Marco e poi al Cristo delle Foibe. La sera alle 18.00, il Comitato 10 febbraio, sempre a Fertilia, farà una fiaccolata in memoria.