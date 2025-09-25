“Chiusura Mercato Primo Pescato, trasferire gli operatori in via Cagliari”

ALGHERO – “La chiusura per un mese del Mercato del primo pescato per i necessari lavori di manutenzione straordinaria rischia di provocare il tracollo finanziario degli operatori e problemi sociali di cui il Comune dovrebbe comunque farsi carico. E’ di oggi la comunicazione dell’Amministrazione che invita gli operatori a lasciare libera la struttura e a rimuovere le proprie attrezzature per garantire l’accessibilità e la sicurezza del cantiere.

Crediamo che l’Amministrazione possa e debba trovare dei siti alternativi per consentire ai pescatori di continuare a vendere il loro prodotto e sostentare le loro famiglie. A titolo di contributo suggeriamo di trasferire temporaneamente gli operatori presso il Mercato di via Cagliari, che possiede alcuni stalli inutilizzati, e nell’ex Mercato ortofrutticolo. E’ un trasferimento temporaneo che potrebbe essere effettuato a costo zero, ma potrebbe consentire agli operatori di non interrompere le loro attività. Confidiamo in un intervento immediato del Sindaco Cacciotto”, lo hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo di Forza Italia.