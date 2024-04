ALGHERO – “Che fine hanno fatto I contributi per gli affitti alle famiglie aventi diritto per il 2024 ? Questa è la domanda che si fanno le famiglie algheresi è anche la domanda che mi faccio io da settimane, anche oggi file interminabili negli uffici de Lo Quarter per conoscere graduatoria finale e tempi di pagamento, la risposta è sempre la stessa c’è da aspettare ancora, tutto questo nonostante in consiglio comunale ci avevano dato rassicurazioni a riguardo, ma a distanza di un mese ancora

niente, su questo tema credo sia necessario oltre a risolvere l’immediato, fare un piano di edilizia sociale che risolva una volta per tutte questo problema che negli ultimi anni è aumentato in maniera

esponenziale, ma questo credo sarà un tema per la prossima campagna elettorale per ora ci accontentiamo del contributo che le famiglie attendono”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD