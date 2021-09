Carles Puigdemont es lliure: #NoSurrender

Queste le prime parole, al momento di rilascio dal carcere, da parte di Carles Puigdemont. L’ex-presidente della Catalogna è stato liberato dopo l’arrestato avvenuto nella notte di giovedi.Accogliendo la richiesta della procura generale, la Corte d’Appello di Sassari ha rimesso in libertà Carles Puigdemont, arrestato ieri su mandato di cattura internazionale per estradizione. L’ex presidente della Catalogna è libero di muoversi, sul suo conto non grava alcuna misura cautelare. Puigdemont però dovrà ripresentarsi in Sardegna il 4 ottobre, data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione.

Grande partecipazione e sostegno da parte degli algheresi e più in generale di tutta l’Isola, compreso il Presidente Solinas e il Sindaco Conoci, per supportare la causa dell’indipendentista catalano. E’ sempre più diffusa l’opinione che la Catalogna debba avere più libertà rispetto all’attuale condizione che, come palesatosi in queste ora, è evidente che non sia conforme rispetto ai dettami dell’Europa. In sintesi, l’Indipendenza della Catalogna è un processo incontrovertibile.