ALGHERO – Il giudice della Corte d’Appello di Sassari ha deciso di rilasciare l’ex presidente catalano Carles Puigdemont per il tempo necessario a risolvere le questioni legate all’immunità. In questo periodo Puigdemont, arrestato ieri a Sassari dalla polizia di frontiera su mandato europeo, dovrà restare in Sardegna.