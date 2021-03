Cappellacci: la mia Continuità compie 8 anni, ora tariffa unica

ROMA – “Con la proroga, la continuità territoriale varata dalla mia Giunta nel 2013 compirà 8 anni Buon compleanno!” Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia Sardegna, commenta l’atto siglato oggi per i voli da e per l’isola. “È la dimostrazione concreta che la Giunta Pigliaru e i governi che hanno provato a cancellarla sbagliavano. Sbagliavano nella loro pervicace azione tesa a cancellare la tariffa unica scontata per residenti e non garantiva il diritto alla mobilità dei sardi, anche dei nostri fratelli emigrati, e rendeva la Sardegna più facilmente raggiungibile anche per i turisti, consentendo alle nostre imprese di rivolgersi ad un mercato più ampio”.

“Ora chiediamo al Governo Draghi di sostenere il diritto della nostra isola ad avere collegamenti aerei con il resto del territorio nazionale, e non solo, richiamando Bruxelles al rispetto delle sue stesse norme: il regolamento 1008/2008 dichiara che la continuità può essere realizzata quando le rotte sono essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione interessata. Siamo in un’isola ed è oggettivo che questa condizione ci sia. Per anni ci hanno detto ‘ce lo chiede l’Europa’, ora bisogna dire all’Europa ‘ce lo chiede la Sardegna’