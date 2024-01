Capitaneria di Porto Torres, 300mila euro per i lavori dalla Regione

PORTO TORRES – Il prossimo 22 gennaio saranno consegnate le aree per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della Capitaneria di porto di Porto Torres. Un intervento atteso da anni che finalmente permetterà adeguare la struttura e le aree di lavoro nel più importante scalo del Nord Ovest sardo. Le opere per un iniziale importo di 300mila euro avranno pronto avvio e si concluderanno nell’arco dei prossimi mesi.

Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega Sardegna Michele Pais – “Un segno concreto dell’attenzione da parte del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che sull’argomento era stato interessato dal consigliere regionale leghista Ignazio Manca e che ha avuto immediato riscontro”.

“Sul tavolo del ministero, in fase di sblocco, ci sono anche il terminal crociere e il prolungamento dell’antemurale di ponente, fermi da decenni” – rende noto Pais – “Queste sono le risposte di concretezza e di attenzione per la Sardegna arrivate da Salvini in un solo anno di gestione del ministero”.