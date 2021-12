Cap d’Any de l’Alguer, arriva in Teatro Joe Bastianich

ALGHERO – Ad Alghero confermati tutti gli spettacoli previsti al Teatro, i concerti, l’arte di strada. Cancellati i concerti del Porto turistico del 29, 30, 31 e 1 gennaio 2021, proseguono gli appuntamenti del Capodanno di Sardegna. Si riparte il 27 e 28 dicembre con numerose iniziative inserite nel ricco programma ideato dalla Fondazione e dall’Amministrazione comunale. Tutto pronto al Civico Teatro Gavì Ballero di Alghero per l’arrivo di Joe Bastianich. In allegato la nota ufficiale, alcuni scatti e una breve pillola video, liberamente utilizzabile, con le sue parole. Sarà il protagonista martedì 28 dicembre dello spettacolo “Joe Bastianich & la Terza Classe”. Per informazioni e acquisto biglietti (€ 15) è possibile contattare il numero + 39 349 8024059, recarsi presso il botteghino in Torre San Giovanni L.go San Francesco tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 20 o acquistarlo on line su www.vivaticket.it. Per accedere al concerto è necessario esibire il Super Green Pass e indossare Ffp2. Il programma completo degli eventi del cartellone del Cap d’Any è disponibile sul sito dedicato https://capdany.algheroturismo.eu/. Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo”.

MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2021

dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

MAMATITA [extra] FESTIVAL

STELI | Performance e installazione urbana interaiva

A cura di SpazioT in collaborazione con Stalker Teatro (TO)

DOVE: Largo San Francesco

Dalle ore 19.00

Cin Cin al Centro | acquisti premiati da un brindisi e uno speciale omaggio

Una iniziativa a cura dalla Cantina Santa Maria La Palma e CCN Al Centro Storico Alghero

in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Alghero IPSAR.

DOVE: negozi del CCN Al Centro Storico

ore 19.00

I MARTEDÌ DEL VERDI

Maristella Patuzzi | Concerto di violino

A cura dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter (II Piano)

INFO E PRENOTAZIONI: ist.musicaleverdi@gmail.com | T. +39 350 1508005

Ore 19.30

Antico & Barocco | Concerto di Mauro Uselli flauto solo

A cura del M° Mauro Uselli

DOVE: Cattedrale di Santa Maria

Ore 20.30

JB & La Terza Classe | concerto di e con Joe Bastianich

DOVE: Teatro Civico Gavì Ballero

Biglietti € 15 | Info T. 349 8024059 | claudiasoggiu@gmail.com

Botteghino Torre San Giovanni tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 20

Biglietti on line www.vivaticket.it