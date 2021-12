Alghero, convocazione del Consiglio Comunale

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, presso i locali della Sala riunioni “Lo Quarter”, per il giorno 28.12.2021, alle ore 09.30, per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno. “Qualora il 28.12.2021 non si raggiunga il numero legale, ovvero, la seduta, legalmente costituita, venga dichiarata deserta, il Consiglio Comunale è altresì convocato in seduta di seconda convocazione il giorno 29.12.2021, alle ore 16.30, e col medesimo seguente ordine del giorno”, cosi dall’Amministrazione Comunale di Alghero. Seguono tutti i punti all’ordine del giorno.

Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 D.Lgs e ss.mm.ii., derivanti da patrocinio per la difesa di dipendenti comunali. Sentenza n. 550/2021 Tribunale di Sassari; Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti da patrocinio per la difesa di dipendenti comunali. Sentenza n. 1067 del 27.05.2021 Tribunale di Sassari.

Secondo aggiornamento del “Programma biennale per l’acquisizione dei servizi e delle forniture 2021/2022”: approvazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 e dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.; Servizio di Tesoreria con adesione alla convenzione stipulata tra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. – indirizzi per la ripetizione del servizio per il periodo 01.01.2022/31.12.2024;

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Alghero alla data del 31.12.2020 – art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175;

Ratifica delibera G.C. n. 316 del 30.11.2021 di variazione n. 14/2021 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Artt. 42, C. 4, e 175, C. 4, del D.Lgs 267/2000; Legge regionale n. 12 del 14.03.1994 e s.m.i – ricognizione generale e analisi dei decreti commissariali delle terre civiche del Comune di Alghero. Approvazione; Legge regionale n. 12 del 14.3.1994 e s.m.i., approvazione del piano di valorizzazione delle terre civiche del Comune di Alghero; Approvazione regolamento servizio pubblico da piazza taxi e noleggio con conducente con autoveicolo; Conferimento Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto; Conferimento Cittadinanza onoraria al Sig. Andrea Alessandrini;

Permuta terreni di proprietà del Comune di Alghero e terreni di proprietà della Soc. Sella & Mosca S.p.A. in località i Piani;