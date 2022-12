Cap d’Any, ancora tanti eventi: in città anche le fontane di luci

ALGHERO – Saranno giornate ricchissime di eventi quelle che anticipano le notti magiche del 30 e 31 dicembre in Piazzale della Pace, dove prende forma il grande palco che ospiterà i grandi eventi del Cap d’Any 2023. Il programma ideato dall’Amministrazione e dalla Fondazione Alghero, con la collaborazione di numerose associazioni culturali e artistiche locali ed il supporto di Sella & Mosca, partner ufficiale dell’evento, presenta spettacoli di qualità a teatro con “Ti lascio tra un post” di e con Federico Perrotta, Valentina Olla e Massimiliano Elia (27 dicembre – ore 20.30), lo spettacolo La Banda con Federico Perrotta e la Banda Musicale Dalerci (28 dicembre – ore 20.30), la tradizionale rassegna brassicola all’ex Mercato Ortofrutticolo, tanta musica di qualità con il Tributo a Gaber ed Enzo Jannacci a cura di Bayou Club Events e Piccola Orchestra Goganga (teatro civico 29 dicembre ore 21), e gli spettacoli itineranti con le “Fontane danzanti”. Un vero e proprio imperdibile show di luci e colori quello in programma oggi – martedì 27 dicembre, ore 18, 18.50 e 19.40 in Piazza Sulis, fronte Alberghiero – mercoledì 28 e giovedì 29 (stessi orari) in Piazzale Lo Quarter.

Per scoprire i dettagli di tutti gli eventi in programma ad Alghero è possibile visitare il sito capdany.algheroturismo. eu/ . Il Cap d’Any de l’Alguer è realizzato col contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed è inserito nel cartellone triennale delle manifestazioni regionali dello spettacolo e della cultura.