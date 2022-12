CT aerea, Alghero “a terra”: una beffa. Tedde: intervenga subito Solinas

ALGHERO – Continua l’odissea dei trasporti aerei da e per la Sardegna con Alghero che, addirittura, resta senza alcune offerte nel bando regionale sulla continuità. Una beffa. Nonostante ci si spertichi in scontri su temi di pietanza relativa, resta irrisolta la questione della monitora che, invece, indurne a sanità e lavoro dovrebbe essere in testa a tutte le agende politiche e non solo. Infatti sarebbe sempre piu imporravate sentire la voce (alta, se possibile) delle varie rappresentanze a partire da quelle del mondo produttivo, oltre che quello partitico, anche locale.

Sull’argomento ritorna il consigliere regionale Marco Tedde. “Non è pensabile che Alghero possa restare senza collegamenti aerei. Occorre che il Presidente Solinas intervenga in modo deciso con ENAC e con il Ministero per la indispensabile prosecuzione del servizio pubblico. A seguire occorre porre immediatamente al Governo l’obbiettivo del rilancio della tariffa unica per Roma e Milano e del ripristino della continuità per le cosiddette “rotte minori” (Verona, Napoli, Bologna e Torino) che potremmo ottenere con l’applicazione degli orientamenti del 2014 per l’abbinamento di nuove rotte”