Campionato Zonale J24, Vigne Surrau domina su tutti

ALGHERO – Organizzata dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, con la collaborazione di Assistenza Nautica Paddeu e Acqua S. Lucia, sabato e domenica si è svolto nelle acque antistanti Fertilia il Campionato Zonale della classe J24. Il dominatore è stato Vigne Surrau (Aurelio Bini, Evero Niccolini, Pietro Alvisa, Mauro Pisanu, Danilo Deiana) che con tre primi e tre secondi posti sbaraglia la concorrenza che, per questa volta, viene dal suo stesso circolo. Le imbarcazioni di Pietrino Demuro, portacolori del Club Nautico Arzachena, si portano a casa infatti il primo e secondo posto con Nord-Est (Salvatore Orecchioni, Tonino Chessa, Silvano Manberti, Francesco Meloni, Toto Sussarello) che, con una serie di regolari piazzamenti, vince la lotta con Aria della LNI Olbia (Marco Frulio, Fabrizio Masu, Roberto Carzedda, Jacopo Barbera, Gianvito Distefano).

La maggior parte delle prove si sono disputate con vento debolissimo proveniente dai quadranti nord e grazie alla pazienza del Comitato di Regata, presieduto da Alberto Roggero e cadiuvato da Marcello Solinas e Fabrizio Monaldi, si sono svolte tutte le prove in programma. Decisiva è stata la scelta del Comitato di Regata di anticipare sabato una delle prove previste il giorno successivo considerato che Domenica è stata data la partenza delle seconda prova quasi allo scadere del tempo limite previsto in bando. La Lega Navale Italiana ha messo a mare il solito collaudato gruppo di posaboe e, come sempre, si è distinta per la splendida accoglienza a terra.

La giornata di sabato era valida anche per la tappa del circuito Zonale della classe che si è conclusa, anche questa, con la vittoria dell’imbarcazione timonata da Aurelio Bini che batte Aria (LNI Olbia) seguita da Molara (Federico Manconi, Carlo Casano, Grazia Savona, Antonio Frau, Paolo Pinna, Katia Usala).

La flotta Sarda dei J24 riprenderà l’attività il 20 febbraio. E’ da sottolineare che, dal 26 al 28 novembre ad Oristano, organizzato dal Circolo Nautico col prezioso aiuto di Pierluigi Pibi si svolgerà il Campionato Zonale per club che si disputerà sulle imbarcazioni J24 messe a disposizione dall’organizzazione. E’ attesa una grande partecipazione da parte dei circoli di tutta la Sardegna