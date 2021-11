Futuro dell’ex-Cotonificio, c’è un progetto con l’Università

ALGHERO – L’ex-Cotonificio all’Università di Architettura. L’Amministrazione Conoci, e dunque il Centrodestra Sardista alla guida di Alghero, ha deciso, come indicato dalla delibera del 10 novembre, di partecipare all’avviso pubblico relativo ai fondi del Pnrr indicato come “manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno”.

Se l’iter andrà in porto, dovrebbe nascere un centro di ricerca, trasferimento tecnologico ed alta formazione per il design nella sede dell’ex-Cotonificio e in particolare per la creazione di studi che dovrebbero sfociare nella creazione del “Design del marchio”.

Un progetto, che per decollare si attende che venga finanziato, a cui partecipano, oltre il Comune e l’Università di Architettura, anche la Rete Metropolitana, , il Consorzio industriale provinciale, l’Ente Parco di Porto Conte e i privati iVision Srl, iVision, Evolution Srl e Nobento.