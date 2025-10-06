Calcio, Promozione: vittoria esterna per l’Alghero

ALGHERO – Successo esterno per l’Alghero, che supera il Tuttavista Galtellì con il risultato di 1-2,

centrando la quinta vittoria consecutiva e confermando l’ottimo momento di forma nel

campionato di Promozione (girone B).

Al campo comunale di Galtellì, la partita si apre con un Alghero propositivo e determinato. I

giallorossi trovano il vantaggio grazie a Virdis, bravo a deviare in rete un cross di Paolo Pinna,

con la complicità della deviazione di Scognamillo (0-1).

Poco dopo arriva anche il raddoppio: Olaizola sfrutta al meglio un preciso assist di Oggiano,

firmando lo 0-2 con una conclusione che non lascia scampo al portiere locale.

Nella ripresa il match diventa più confuso, con diverse occasioni non concretizzate da

entrambe le squadre e numerosi palloni alti che rendono la partita spezzettata e combattuta

fino ai minuti finali.

All’88’ minuto, il Tuttavista accorcia le distanze su calcio di rigore, concesso generosamente

nonostante un intervento irregolare ai danni di Daga dell’Alghero nell’azione che ha portato al

penalty. Dal dischetto Basile realizza il gol dell’1-2, riaprendo solo nel punteggio una gara

ormai agli sgoccioli.

Con questo successo, l’Alghero ottiene la quinta vittoria consecutiva, confermando la propria

solidità e continuità di rendimento in campionato.

