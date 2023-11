Calcio Promozione, l’Alghero vince a Porto Torres

ALGHERO – Vittoria di importanza capitale per l’Alghero a Porto Torres nell’anticipo dell’ottava giornata del girone B di Promozione. Bisognava dare una risposta dopo lo scivolone contro la Nuorese e i ragazzi di mister Giandon non hanno deluso. 2-1 il risultato finale con un gol per tempo: Sini e Mula i marcatori.

L’Alghero prova sin da subito a chiudere nella propria metà campo gli avversari e alla prima vera occasione del match, al 29’, si porta in vantaggio: punizione tesa di Mereu per Sini che di testa insacca. Dieci minuti dopo ci riprova la formazione giallorossa, sempre sull’asse Mereu-Sini ma stavolta il portiere portotorrese si fa trovare pronto. Raddoppio sfiorato poco prima dell’intervallo anche da Meloni ma il centravanti algherese si fa parare la conclusione da Falchi.

Il 2-0 arriva a inizio ripresa: bella iniziativa di Baraye che salta un avversario poi mette palla al centro per Mula che stoppa di petto e va al tiro battendo Falchi. Al quarto d’ora Sanna va vicinissimo al tris: salta due avversari poi con un bel rasoterra sfiora il palo. A metà tempo si vede la squadra di casa che prima sfiora il gol con Fois poi lo trova con Bombagi, che con un pallonetto supera Sechi in uscita. L’Alghero conserva il vantaggio sino alla fine anche se Baraye in pieno recupero ha l’occasione per arrotondare il risultato.

Finisce 2-1 per i giallorossi. Tre punti d’oro e secondo posto provvisorio in classifica, in attesa delle partite di domani. Tra una settimana si torna a giocare in casa: al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia arriverà l’Abbasanta.