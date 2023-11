Azione con Sardegna al Centro 20venti, verso il “Grande Centro” anche ad Alghero

ALGHERO – “Da diverse settimane abbiamo aperto il tavolo di confronto con il Partito “ Sardegna al Centro 2020” con cui stiamo trovando una forte intesa programmatica in vista delle prossime elezioni amministrative.

Insieme al partito capitanato in città da Toti Columbano e Ennio Ballarini, abbiamo deciso di avviare un percorso di unità, per lavorare insieme e costruire una alternativa che unisca forze civiche e di partito intorno ad un progetto il più possibile inclusivo nei confronti di associazioni, movimenti e di tutte le persone che hanno a cuore il futuro di Alghero.

Un confronto programmatico finalizzato a definire un comune patto elettorale tra forze politiche moderate capace di superare il bipolarismo e i pregiudizi ideologici per mettere a frutto un progetto politico alternativo e innovativo che ponga al centro le competenze per la risoluzione delle molteplici criticità presenti in città.

Abbiamo il dovere di ristabilire il legame di fiducia tra cittadini e politica nell’ottica di una nuova visione strategica in grado di orientare le scelte che la prossima amministrazione avrà il compito di affrontare con determinazione per risolvere le perduranti carenze.

Senso di responsabilità, competenza, trasparenza ed amore per la nostra città saranno i tratti caratterizzanti della nuova coalazione che andrà a confrontare e a condividere un programma comune per poi individuare i criteri per una candidatura a sindaco forte e autorevole.

Consapevoli del percorso impegnativo auspichiamo che intorno al progetto continuino a confluire personalità del mondo politico e della società civile a cui continuiamo a far appello per aiutarci a costruire la nuova coalizione”.

Il coordinatore cittadino

Gavino Tanchis