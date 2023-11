Lavori pista atletica quasi ultimati, soddisfazione di Forza Italia

ALGHERO – È imminente la conclusione dei lavori di completamento della pista di Atletica a Maria Pia. Forza Italia Alghero, con il suo Gruppo consiliare e il suo Direttivo, plaude al lavoro svolto dagli uffici comunali, dal Rup, dal dirigente e dall’Assessore Antonello Peru. Ma anche all’Assessorato alle Finanze guidato da Giovanna Caria che ha anticipato le risorse da Bilancio che saranno poi sostituite dal finanziamento di 350mila euro nell’ambito del bando “Sport e periferie” del CONI.

L’impresa che ha realizzato il nuovo manto sta infatti concludendo la verniciatura delle corsie. Gran parte dell’opera è stata realizzata e già si vedono le corsie sulle quali gli atleti potranno allenarsi e gareggiare. Quest’opera pubblica ha incontrato diverse difficoltà: dapprima ci sono stati potenziali problemi di omologazione della pista che hanno costretto l’Assessorato a rivedere i vari materiali da impiegare per la realizzazione del manto e la difficoltà maggiore è stata quella di far rispettare le rigide normative del Coni. Un risultato che oggi, ben visibile ai più, permetterà di utilizzare la pista per le competizioni ufficiali. La struttura sportiva nasce, infatti, come pista di Atletica leggera e pesante polivalente e tali dovranno essere le finalità di utilizzo anche, perché, al momento non esistono in città altre piste omologate o omologabili.