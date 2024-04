Calcio, l’Alghero vince a Coghinas

AlGHERO – Partita rocambolesca e vittoria pesantissima sul difficile campo del Coghinas per l’Alghero in uno degli anticipi della 28ª giornata del girone B di Promozione. 3-2 dei giallorossi con una grande rimonta nella ripresa.

La partita era iniziata nel migliore dei modi: al 7’ Franchi si procura e realizza il rigore del vantaggio algherese. Intorno alla mezzora però i padroni di casa trovano il pareggio con una bella azione personale di Radovanovic. Quando sembra che le due squadre possano andare all’intervallo sul risultato di parità, il Coghinas trova anche il 2-1 nel recupero: altra azione personale, stavolta di Ruibal Ocampo, che batte Piga con un tiro preciso che si insacca all’angolino basso alla destra del portiere algherese.

Alghero chiamato a raddrizzarla nella ripresa. Al 10’ palla rubata sulla trequarti per Marco Carboni che batte il portiere di casa per il 2-2. Il pareggio però serve a poco alla squadra di mister Giandon che a pochi minuti dalla fine trova il gol che vale i tre punti: corner di capitan Mereu e zuccata vincente di Meloni sul secondo palo.

L’Alghero sale così a quota 61 e si porta provvisoriamente in testa alla classifica, in attesa delle partite della domenica. Domenica prossima al “Pino Cuccureddu” è in programma il match contro il Santa Giusta.

COGHINAS – ALGHERO 2-3

COGHINAS: Gobbi, Serra, Giammalva, A. Ruiu (1’ st F. Ruiu), Carrucciu, Milia (11’ st Tugulu), Val (27’ st Virdis), Lollia (27’ st Greco), Cisse, Ruibal Ocampo, Radovanovic. In panchina: Fois, Latte, Dettori, Cirotto, Sassu. Allenatore: Paolo Congiu

ALGHERO: Piga, Ruben Feliz, Masala (11’ st Giorgi), Manunta, Mereu, P. Carboni, Sasso (19’ st Meloni), Milia, Franchi, M. Carboni (42’ st Puddu), Baraye. In panchina Pittalis, Fois, Sanna, Milia, Stumpo, Mura. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Samuele Giudice di Sassari

RETI: 7’ pt Franchi (r), 30’ pt Radovanovic, 47’ pt Ruibal Ocampo, 10’ st M. Carboni, 38’ st Meloni

NOTE: espulso Gobbi nel Coghinas; ammoniti Val e Latte nel Coghinas, Sasso e M. Carboni nell’Alghero