Tedde e Mariotti uniti per il Nord-Ovest Sardegna: al via la corsa elettorale | video

SASSARI – Qualche intoppo, rispetto almeno a quanto poteva essere previsto, pare sia ancora esistente. Ma sia Gavino Mariotti che Marco Tedde, questa mattina, a prescindere anche da qualche “defiance”, hanno dato il via alla loro campagna elettorale in qualità di candidati a sindaco del Centrodestra di Sassari e Alghero. Alla presenza dei vertici provinciali e regionali, e anche nazionali, dei vari partiti della coalizione, Mariotti e Tedde hanno introdotto davanti ad una folta platea le corsa verso la conquista della guida delle due principali città del Nord-Ovest Sardegna.

Nel tavolo principale, a battezzare le candidature, il deputato di Fratelli d’Italia Barbare Polo, Vincenzo Corrias per la Lega, Fabio Pala per i Riformatori Sardi, Lelle Salvatore per l’Udc e Nanni Terrosu per Forza Italia. Tra il pubblico anche Michele Pais della Lega, Adriano Grossi di Fdi, Gavino Tahcnis di Azione, l’ex-assessore regionale Carlo Doria e diversi esponenti di Forza Italia tra cui Andrea Delogu, Antonello Peru, Giovanna Caria e Gianfranco Russino. Assente il Psd’Az, partito su cui Tedde ha tessuto le lodi ricordando la sua importanza e il suo valore.