Calcio, esordio vincente per l’Alghero

ALGHERO – La prima di campionato la decide capitan Mereu con una delle sue magie. L’Alghero vince 2-1 al “Signora Chiara” di Calangianus nella partita d’esordio di Eccellenza. Dopo un primo tempo caratterizzato dall’inoperosità dei portieri per larghi tratti e una lotta soprattutto a centrocampo, il match si accende nella ripresa. Al 69’ ecco il vantaggio algherese: punizione di Mereu dentro l’area di rigore, la tocca Sini ma anche un difensore gallurese e il portiere non può nulla. Passano pochi minuti e il Calangianus trova il pari al 76’: calcio d’angolo verso il primo palo e Demurtas è il più bravo di tutti con una mezza girata di destro a metterla alle spalle di Gobbi. Quando la partita sembra incanalata verso il risultato di parità ecco nel recupero la magia del capitano Stefano Mereu, direttamente da calcio d’angolo, sulla falsariga di quanto fatto in Coppa contro il Li Punti. Un gol pesantissimo che vale i tre punti per la gioia dei tifosi accorsi in Gallura

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, l’Alghero inizia con il piede giusto anche in campionato. Domenica prossima è in programma il debutto in casa contro l’Ossese, una delle formazioni che ambiscono alla vittoria dell’Eccellenza.

TABELLINO

CALANGIANUS – ALGHERO 1-2

CALANGIANUS: Congiunti, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Ciganha, Saiu (11’ pt Delogu), Demurtas, Carlander, Casula, Tusacciu (36’ st Asara). In panchina: Inzaina, Mamia, Nieddu, Mancini, Serra, Sariang, Marrazzo. Allenatore: Simone Marini

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Spanu, Serna, Mereu, Sini (39’ st Kamana), Gamarra, Mula, M. Carboni (36’ st Iesu), Scognamillo, Baraye. In panchina: Piga, F. Sanna, Manunta, Delizos, Scanu, Oli, Marras. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Claudio Salvatore Marongiu di Sassari

RETI: 24’ st autogol, 31’ st Demurtas, 46’ st Mereu

NOTE: ammoniti Putzu, Secci e Casula per il Calangianus