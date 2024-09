Invasione camper ad Alghero, “Troviamo una soluzione, senza polemiche”

ALGHERO – “Le cronache locali recenti ci raccontano di fatti che spesso fanno sorridere . Uno degli ultimi in ordine di tempo è avvenuto proprio questo sabato sui bastioni del centro storico e che ha avuto come protagonista un automobilista “distratto” che è entrato in una Ztl con un camper , quindi senza autorizzazione, è stato immortalato sicuramente dalle telecamere di controllo in Piazza Sulis , non si è accorto del cartello di obbligo di svolta a destra verso via Maiorca, ed è andato dritto dritto in contromano e, dulcis in fundo, è entrato in zona pedonale e solo grazie ad un residente è stato invitato ad uscire fuori.

Nel fare la manovra di retromarcia però qualcosa è andata male ed il mezzo si è incastrato tra un gradino delle mura antiche….

Le infrazioni al codice della strada fatte da questo automobilista sono diverse ed in Piazza Sulis i cartelli che vietano l’ingresso a determinati automezzi sono chiarissimi con tanto di orari di accesso! Risulta incredibile che si possa anche solo pensare di poter calpestare ginchette e basalto con un mezzo del genere senza rendersi conto che si è in una zona che merita rispetto e tutela. Detto questo, qualcuno ha maldestramente provato a dare la colpa a questa amministrazione perché a dire suo mancava un cartello di zona pedonale nel punto dove il camper è stato invitato ad andare via .

Ora lasciando perdere queste questioni di lana caprina con la continua ricerca della polemica sterile di una certa parte politica, il discorso va fatto in maniera piu ampia sulla presenza di questi camper in centro città e dalla mancanza di cartelli informativi agli ingressi della città.

Il turismo intinerante , se normato può essere certamente una risorsa.

C’è da dire anche che fuori dal centro abitato ci sono delle aree sosta attrezzate con tutti i servizi utili ai camperisti , uno in particolare in zona Arenosu che offre anche un servizio navetta per consentire gli spostamenti in città.

Noi di Orizzonte Comune ,sentiamo il dovere di prendere spunto da questo imbarazzante quanto deplorevole accadimento, per sottolineare ad un amministrazione finalmente attenta nell’ascoltare i propri cittadini, la giusta valenza su un argomento così delicato.

Pensiamo altresì , che le politiche locali possano aver più ampia ricaduta con alcune applicazioni di strategie regionali, (come per esempio…una sorta di vademecum, che potrebbe gia essere fornito al momento dello sbarco o del noleggio), senza contare che alcune tecnologie oggi sono molto adatte per essere di supporto nella prevenzione e nel controllo di questi flussi (vedi per esempio il turismo off road etc. etc.).

Noi di Orizzonte Comune di Alghero, siamo fiduciosi che L’assessore di competenza Franco Cuccureddu saprà certamente vagliare (in accordo con le rispettive amministrazioni) quanto di più incentivante e rispettoso si possa programmare per un settore in forte crescita, che se ben normato può dare sicuramente le giuste ricadute economiche, sociali, ambientali e lavorative.

Ci spiace però , che dei semplici cittadini attivi di Orizzonte Comune possano anche, con semplici indicazioni propositive, essere più pragmatici e costruttivi di chi fino a ieri era alla guida della città e della regione, con tutto un apparato amministrativo e politico a disposizione, non abbiano mosso un dito…anzi…abbiano avallato scelte scellerate e in contrasto con norme già vigenti che se applicate avrebbero potuto almeno attenuare il fenomeno. Abbiamo alcuni mesi davanti per poter programmare e poter predisporre un piano che finalmente sottolinei tutte le criticità che questo tipo di mezzi e di turismo generano, traendone i migliori benefici e ricadute.

Ci congediamo auspicando un comportamento meno polemico e più costruttivo da parte degli ex amministratori.

A volte è più intelligente tacere che lanciare certi Boomerang…o per dirla in salsa nostrana, farsi pubblicamente e ripetutamente autogol”.

Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi

Coordinamento locale Orizzonte Comune di Alghero