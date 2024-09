Dati Aeroporti, Olbia vola con un +33,8%. Alghero cresce ma solo del 9%

ALGHERO – E’ ancora il “Costa Smeralda” l’Aeroporto che “comanda” nel traffico aereo isolano. Alla luce dei dati diffusi dall’Enac, risulta che Olbia è ancora la “regina” dei movimenti passeggeri e cargo. Cresce anche Alghero, ma molto meno rispetto al principale scalo della Gallura. Ecco i dati: consuntivo passeggeri gennaio-maggio 2024 Alghero 488.682 passeggeri, 9,0%; 392.933 nel 2019; Cagliari 1.682.211 passeggeri, +7,5%; 1.497.920 nel 2019; Olbia 728.882 passeggeri, +33,8%; 585.608 nel 2019. Dati che fanno emergere quanto sia necessario “un cambio di passo” dell’Aeroporto Riviera del Corallo soprattutto in termini di collegamenti esteri con le “piazze” migliori rispetto ad un turismo con più capacità di spesa, oltre il necessario aumento delle tratte per mantenere viva la dinamicità economica del Nord Ovest anche in “bassa stagione”.