Calcio 2a Cat, l’Alghero batte il Minerva e resta in testa

ALGHERO – La Fc Alghero batte di misura il coriaceo Minerva, grazie al gol di Raimondo Serra al 40° del primo tempo, e prosegue il cammino in testa alla classifica del girone E del campionato di Seconda Categoria. Una partita caratterizzata da un vento forte che non ha agevolato il gioco delle due squadre. Giallorossi, come sempre, votati all’attacco e ospiti ben messi in campo che hanno concesso poco. Che il Minerva fosse una buona squadra lo dimostrano i dati di queste prime giornate di campionato. I villanovesi, così come la Fc Alghero, erano imbattuti e hanno una delle migliori difese del girone.

Per la cronaca, Fc Alghero subito all’attacco con la difesa ospite che chiude beve ogni varco. Al 18º i giallorossi collezionano due palle gol consecutive: prima con Correddu che calcia appena dentro l’area di rigore, poi, sulla ribattuta Cherchi in rovesciata impegna il portiere ospite Puledda in una parata a terra. Dopo una serie di tentativi, al 40º la Fc Alghero si porta in vantaggio: protegge palla Cherchi sull’out di destro, serve Finca che crossa dalla parte opposta, in area di rigore, verso Raimondo Serra che deposita la palla in rete. Un minuto dopo è ancora la Fc Alghero a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio con Mario Finca. Si va al secondo tempo e al 59º Raimondo Serra va vicino al raddoppio con un tiro dal limite che, il neo entrato Correddu, ribatte di pugno. La gara prosegue con Fc Alghero che gestisce il gioco e il Minerva che si difende con ordine. Al 94º occasione per il capitano giallorosso Carlo Pintus che calcia a botta sicura dentro l’area di rigore e il portiere ospite ribatte. Dopo sei minuti di recupero si conclude la partita con la Fc Alghero che festeggia una nuova vittoria che gli consente di proseguire il cammino in testa alla classifica. Sabato prossimo, i giallorossi giocheranno nuovamente di sabato, questa volta sul campo del Bortigali.

Fc Alghero: Bellinzis, Depalmas, Cingotti, Correddu (40º Ardu), Sanna, Gnani, Finca ( 21º st Nemore), Delias (18º st Sotgiu), Cherchi, Pintus, Serra Raimondo (33º st Moretti).

Allenatore: Zani

A disposizione: Serra Francesco, Carbone, Campus, Livesi, Cariga.

Minerva: Puledda (1º st Correddu), Ulgheri, Galleri Antonio, Sechi (33º st Lorettu), Casula, Fois Federico, Galleri Giommaria (37º st Simula), Carta, Fois Nicola (18º st Doneddu), Zucca, Murgia (27º st Tiloca). Allenatore: Baldinu

A disposizione: Meloni, Riu, Unale.

Arbitro: Udda di Alghero

Rete: 40º Serra Raimondo