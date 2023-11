L’algherese Pensè, socio del Consorzio del Porto di Alghero, nel direttivo nazionale di Assormeggi

ALGHERO – Raffaele Pensè, socio del Consorzio del Porto di Alghero, entra a far parte del nuovo Consiglio Direttivo di Assormeggi Italia. Negli scorsi giorni, infatti, nella città di Sapri, nel Cilento, è stato nominato l’organismo che guiderà dal 2024 l’Associazione nazionale delle imprese della nautica da diporto.

La cerimonia si è svolta nell’auditorium Pisacane alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Sapri, che ha ben evidenziato l’importanza di sinergia tra pubblico e privato nel settore della nautica da diporto ed il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro Com.te Samantha Losito, che ha competenza su un’importante tratto costiero del Cilento con un ruolo, quindi, di rilievo nel contesto della portualità turistica e della attività connesse alla politica del mare,

Tra i vari temi discussi, i consulenti tecnici e legali Arch. Francesco Cimmino, Avv. Nicolò Maellaro e Avv. Alfonso Mignone hanno relazionato il pubblico sui temi delle concessioni demaniali marittime sia sui temi relativi ai lavori del tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha visto Assormeggi Italia sempre presente con apporto di propri contributi tecnici proprio con l’Arch. Cimmino.

Nel pomeriggio si è proceduto, come detto, al rinnovo delle cariche dell’Assemblea Nazionale di Assormeggi che, oltre al presidente Fabio Mazzitelli, ha visto anche la nomina, in qualità di consigliere (in totale sono 8), dell’algherese Raffaele Pensè.