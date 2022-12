Cagliari, Sindaco e Giunta incontrano i cittadini

CAGLIARI – Da oggi parte il ciclo di #incontri per i diversi quartieri di Cagliari organizzato dal Circolo Fratelli d’Italia Cagliari .

Non a caso si parte dalla zona di Is Mirrionis/Sant’Avendrace (che la precedente Amministrazione ha trascurato e considerato per lo più periferica). L’attuale Giunta comunale ha invece sempre prestato attenzione al quartiere tantoché sono previsti prossimi interventi per migliorarne la vivibilità.

Per tale occasione, si ringrazia sentitamente il parroco per aver messo a disposizione la Chiesa di S.Massimiliano Kolbe, sita in via Cornalias.

Si ringrazia il Sindaco Paolo Truzzu Sindaco per essersi reso disponibile, ma soprattutto ringraziamo gli #abitanti del quartiere che hanno partecipato attivamente all’incontro, portando i loro contributi, i loro spunti e riflessioni.