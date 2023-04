Cagliari si candida a Capitale Verde Europea 2025

CAGLIARI – Dopo il secondo posto europeo conquistato nell’edizione 2024, Cagliari scende di nuovo in campo per candidarsi come Capitale Verde Europea 2025, stavolta con il supporto e il coordinamento della Città Metropolitana di Cagliari. Il prestigioso riconoscimento, istituito dalla Commissione Europea nell’ambito dell’European Green Capital Award, ha l’obiettivo di premiare le città europee verdi con oltre 100 mila abitati che possano essere prese come modello per le proprie soluzioni innovative e sostenibili.

“Le iniziative legate al verde e alla sostenibilità – il commento del Sindaco Paolo Truzzu – sono al centro della progettazione non solo del Comune di Cagliari ma anche della Città Metropolitana, e riteniamo che Cagliari, con il sostegno di tutto il territorio, possieda tutti i requisiti per candidarsi e portare a casa questo premio. In tal senso, il rafforzato coinvolgimento della Città Metropolitana, ente sinergico con il Comune in tanti progetti, consentirà una candidatura ancor più robusta e credibile. Confidiamo inoltre nell’apporto di idee e proposte da parte della cittadinanza e da tutti i vari portatori di interesse che hanno a cuore Cagliari”.

“Il 30 aprile si chiuderanno i termini per la presentazione del dossier di candidatura – aggiunge il Vice Sindaco e Assessore alla Pianificazione Strategica e allo Sviluppo Urbanistico e Verde Pubblico Giorgio Angius – che sarà arricchito da numerosi interventi avviati nell’ultimo anno. Successivamente, i tecnici di European Green Capital Award esprimeranno il proprio giudizio sulla documentazione e comunicheranno quali saranno le città che si contenderanno la vittoria nella finale di ottobre a Tallinn, attuale Capitale Verde in carica: Cagliari parte da un ottimo risultato del 2022 e contiamo di migliorarlo ulteriormente, raccontando il lavoro che l’Amministrazione ha realizzato in questi anni e i progetti futuri”.

Con l’intento di promuovere la candidatura, a partire dal 3 al 25 aprile 2023, è attiva una consultazione pubblica per raccogliere progetti e programmi in corso nel territorio metropolitano relativi ai temi ambientali e della sostenibilità. Potranno essere presentate sia azioni già avviate che in fase di attuazione da realizzare nell’immediato futuro.

La consultazione è rivolta a tutti i portatori di interesse del territorio, in particolare associazioni ambientali, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche ed enti locali, enti del terzo settore e cittadini auto-organizzati in gruppi informali, imprese e rappresentanti del mondo del lavoro, cittadini attivi e tutti coloro che intendono contribuire con le proprie iniziative.

Le proposte progettuali che contribuiranno a sviluppare la candidatura di Cagliari come ‘Capitale verde europea 2025 potranno essere inviate dal 3 al 25 aprile 2023. Nel mese di maggio sarà reso pubblico un report conclusivo sugli esiti della consultazione.

I partecipanti che avranno contribuito in modo proficuo saranno chiamati, nel caso in cui Cagliari si qualificasse tra le città finaliste, a rappresentare la città in ambito europeo, e in caso di vittoria ad essere parte attiva in tutte le attività conseguenti che animeranno il territorio per tutto l’arco del 2025.