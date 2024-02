Cagliari, la Guardia Costiera soccorre passeggero in nave da crociera

CAGLIARI – La Guardia Costiera di Cagliari ha prestato soccorso ad un passeggero di 60 anni di nazionalità irlandese in pericolo di vita, a bordo di una nave da crociera in navigazione da Palermo a Palma di Majorca in transito a circa 50 miglia a sud ovest da Capo Teulada.

L’allarme, lanciato dalla nave alle ore 10.00, è stato ricevuto dalla sala operativa della Guardia Costiera che, valutata con il Centro internazionale radio medico la necessità di soccorso immediato, ha disposto l’evacuazione medica tramite elicottero AW139 della Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu.

L’elicottero, raggiunta la nave, ha prelevato tramite verricello e con l’ausilio di un aerosoccorritore della Guardia Costiera il passeggero con un congiunto ed un medico che, durante il volo di trasferimento, ha prestato assistenza intensiva. Alle 12.20 l’elicottero è atterrato al Brotzu, dove il passeggero è stato consegnatao ai medici dell’ospedale per le cure necessarie. Le sale operative dipendenti dalla Direzione Marittima di Cagliari sono istituzionalmente competenti per le attività di ricerca e soccorso in mare nella parte centro meridionale della Sardegna e coordinano l’apparato aeronavale dipendente, composto delle motovedette dipendenti, degli elicotteri della Sezione elicotteri Guardia Costiera ed i militari del nucleo Subacquei.