Domos ripropone gli “Open afternoon”: pomeriggi dedicati a formazione e aggiornamento

ALGHERO – Come rispettare le regole e guadagnare di più gestendo al meglio la propria Domos ripropone gli “Open afternoon”: pomeriggi dedicati alla formazione e all’aggiornamento degli operatori del comparto extralberghiero e delle locazioni turistiche.

La ricettività extralberghiera è uno dei segmenti del comparto turistico che mostra un grande dinamismo ed è diventato per molti una delle poche opportunità capaci di generare occupazione e reddito.

Per questo sempre più persone decidono di mettere a reddito i propri immobili trasformandosi in operatori turistici o, più semplicemente, affittando le proprie unità immobiliari nel mercato delle locazioni turistiche.

Per poterlo fare nel rispetto delle regole e con profitto è però indispensabile acquisire conoscenze e competenze specifiche. L’associazione Domos, che quest’anno compie 14 anni di attività, già dal 2019 ha messo a disposizione di tutti gli operatori, a prescindere dall’iscrizione all’associazione, gli “Open afternoon”- quattro pomeriggi dedicati ad alcuni tra i temi di maggior interesse nel settore.

Gli incontri si svolgeranno nella sala del Polisoccorso Alghero in via Liguria ed inizieranno alle 16:30 con un impegno di circa due ore ad incontro.

Ecco il calendario.

martedì 5 “La prevenzione antincendio diventa obbligatoria nella Ricettività extralberghiera” a cura del consulente Giuseppe Papisca che farà il punto sulle recenti innovazioni in materia di sicurezza imposti a carico delle strutture ricettive extralberghiere e di chi affitta appartamenti turistici.

mercoledì 6 marzo, “Le nuove regole del settore extralberghiero” a cura di Gian Luca Murgia, autore di alcune pubblicazioni in materia, esperto conoscitore dei vari adempimenti relativi al settore.

mercoledì 14, “Prenotazioni dirette, come preparare un’ offerta vincente” con Stefania Salvatore, autrice di alcuni testi in materia ed esperta in marketing e in marketing turistico che fornirà gli strumenti per implementare i ricavi.

giovedì 15 “Home staging ed extralberghiero” con Marina Dionisi, una esperta di Home staging che spiegherà cosa fare per dare maggior valore ai propri immobili migliorandone l’immagine per renderli più competitivi e performanti.

Anche quest’anno Domos ha deciso di estendere la partecipazione ai non associati con l’obiettivo di ampliare la propria rete e dare maggiore forza e incisività alle proprie iniziative.

Poiché la partecipazione è riservata ad un numero limitato di operatori si consiglia di iscriversi in tempo mediante questo link: http://tinyurl.com/4u7hcwwh

Al termine dei quattro incontri ai partecipanti verrà rilasciata un’attestazione di partecipazione.

CHI fosse interessato ad aderire a Domos e/o a partecipare a questa e alle altre iniziative programmate per il 2024 potrà contattare l’associazione al seguente indirizzo: info@domos-alghero.it